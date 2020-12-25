Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı!
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Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı!

25.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:36
Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı!

Kırmızı Oda, TV 8'in yayınlandığı günden beri 17 bölümdür geniş izleyici kitlesine ulaşmış psikolojik dram dizisidir. Baş rolünde yetenekli oyuncu Binnur Kaya'nın olduğu Kırmızı Oda, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlamadır. Her haftası ayrı heyecan ve merak olan Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı!

TV 8 Kırmızı Oda dizisi, psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" adlı eseri ve çeşitli hikayelerinden derlenerek televizyona uyarlanmıştır. Kırmızı Oda dizisi, OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un ise senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türde bir dizidir. Bir Psikiyatr'ın Kırmızı Odası'nda çeşitli vakalarla ilgilenmesi, insanların derdine deva olması konu alınmaktadır. Yaygın olarak görülen psikolojik rahatsızlıkların işlendiği dizi, seyirciler tarafından ilgiyle merak izlenmektedir. Peki bu hafta Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı!

KIRMIZI ODA 17. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kırmızı Oda dizisi, her hafta farklı psikolojik vakaların işlendiği bir dizidir. Son bölümlerde Boncuk karakteriyle karşımıza çıkan Burcu Biricik, karakteri canlandırmasıyla büyük övgü kazanıyor. Çocuk Gelin Selvi rolüyle karşımıza çıkan Sema Keçik ise her hafta yeni bir duygu seli oluşturuyor. Kırmızı Oda 17. bölüm fragmanında Selvi ve Boncuk bu hafta da seyircileri bir hayli ağlatacak gibi görünüyor. Peki bu hafta Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Kırmızı Oda her cuma saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor!

KIRMIZI ODA 17. BÖLÜM FRAGMANI!

Kırmızı Oda 17. bölüm fragmanında Aslıhan Gürbüz dikkat çekti! Kumru karakteriyle karşımıza çıkacak Aslıhan Gürbüz, daha önce Merve Aksak rolüyle de büyük ilgi görmüştü. Bakalım Kumru'nun hikayesi ne?

KIRMIZI ODA 17. BÖLÜM FRAGMANINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

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