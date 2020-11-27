Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle? Kırmızı Oda'da ne oldu?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, cuma günü akşamı 13. yeni bölümüyle ekranda olacak. Diziye ise hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya'nın imajındaki büyük değişiklik damga vuracak. Kırmızı Oda yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Melisa Sözen diziden çıkıyor mu?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 13. yeni bölümüyle 27 Kasım Cuma akşamı TV8'de olacak. Peki, Kırmızı Oda 12. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE 12. BÖLÜM NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın son bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

Alya'ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya'nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selvi, bir kız çocuğu istememesinin sebebini Doktor Hanım'a anlatacak. Alya ise yepyeni tarzıyla karşımıza çıkacak.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi her cuma TV8 ekranlarından yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi her cuma TV8 ekranlarından saat 20.00'da yayınlanmaktadır.