Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda?
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Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda?

13.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:29
Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda?

TV'de yayınlandığından beri izleyiciyi ekran karşına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi hız kesmeden yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri sizin için derledik... Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı son bölümde neler oldu? Kırmızı oda hangi gün, hangi kanalada?

Son zamanların popüler bir dizisi haline gelmeye başlayan Kırmızı Oda dizisi sosyal medyanın da insanların da gündeminden düşmüyor. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın oynadığı dizi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda hangi kanalda ve ne zaman yayınlanmaktadır? Kırmızı Oda dizisinin konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

4 Eylül'de başlayan dizi her hafta cuma günleri saat 20.00' da ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA?

'Oysa ne çok acı biriktirmişsin içinde.' repliğiyle hafızalara kazınan Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilmiştir. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

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