Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırmızı Oda Cuma günü mü? Kırmızı Oda yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırmızı Oda hangi gün, Cuma günü mü? Kırmızı Oda final mi yapacak?

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Oda her Cuma günü saat 20:00 'da TV8'de yayınlanıyor. Dizi 61. bölümü ile final yapacağı için 18 Şubat'tan sonra ekranlara gelmeyecek.

KIRMIZI ODA FİNAL Mİ YAPACAK?

Kırmızı Oda 61. bölümü ile 18 Şubat Cuma 2022 tarihinde final yapacak. Dizi 18 Şubat Cuma günü son kez ekranlara gelmiş olacaktır. Dizi neden final yapıyor resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat sosyal medya paylaşımları mevcut.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerin sonunu mutlu bitirelim istedik..."

#KırmızıOda final bölümü ile Cuma 20.00'de @tv8'de.

#KırmızıOda bir @OGMPictures yapımıdır."

Buna göre dizi bu Cuma günü final bölümü ile ekranlara gelecektir.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir. Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri. Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.

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