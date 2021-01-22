Kırmızı Oda Hakan kimdir, gerçek adı ne? Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur Jr. kaç yaşında? Nejat Uygur kimin oğludur?

Konusu kadar oyuncularıyla da ilgi çeken Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakteri ilgi çekiyor. Bu hafta Kumru karakterinin yanına bir de konuk oyuncu geldi. Ünlü oyuncu Behzat Uygur'un oğlu olan Nejat Uygur dikkat çekti. Peki, Kırmızı Oda konuk oyuncusu Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur Jr. kimdir, kaç yaşında? Nejat Uygur kimin oğlu?

Kırmızı Oda dizisi her hafta farklı konuk oyuncularıyla dikkat çekmektedir. Bu hafta Kırmızı Oda Kumru karakteri için önemli olan bir karakter de diziye dahil oldu. bu karakteri ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'un torunu Nejat Uygur Jr. canlandırıyor. Peki, Kırmızı Oda konuk oyuncusu Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur Jr. kimdir, kaç yaşında? Nejat Uygur kimin oğlu?

NEJAT UYGUR JR. KİMDİR?

Nejat Uygur Jr. kaç yaşında: 25

Nejat Uygur Jr. burcu: Oğlak

Nejat Uygur mesleği: Oyunculuk

Nejat Uygur Jr. 1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Babası ünlü oyuncu Behzat Uygur ve amcası da ünlü oyuncu Süheyl Uygur'dur. Nejat Uygur Jr. adını ünlü oyuncu, tiyatro ve komedi duayeni dedesi Nejat Uygur'dan almaktadır. Nejat Uygur torunu olan Nejat, dedesiyle aynı ismi kullanmasından dolayı Nejat Uygur Jr. (Junior) olarak adını kullanmaktadır. O da dedesi ve amcaları gibi oyunculuk yapmaktadır. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Uygur'un asıl alanı tiyatrodur. Nejat Uygur Jr. ilk olarak arkadaşı Sina ile çektiği Vine videoları ile tanındı.

Nejat Uygur lise eğitimini TED İstanbul Koleji'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi almadı, direkt olarak aile mesleği olan ve hevesli olduğu oyunculuğa başladı. Oyunculuk kariyerine sosyal medyada çektiği videolarla başladıktan sonra dizilere de yönelmiştir. Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Hikmet rolü tanınan Uygur, daha sonra da tanınmaya ve oyunculuğa devam etmiştir.