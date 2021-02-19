Kırmızı Oda İpek Tenolcay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kırmızı Oda Nazlı'nın annesi kimdir? Hikayesi nedir?
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Kırmızı Oda İpek Tenolcay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kırmızı Oda Nazlı'nın annesi kimdir? Hikayesi nedir?

19.02.2021 23:18 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:21
Kırmızı Oda İpek Tenolcay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kırmızı Oda Nazlı'nın annesi kimdir? Hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Nazlı'nın annesi kimdir merak ediliyor. Nazlı'nın annesini canlandıran İpek Tenolcay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İpek Tenolcay'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

Her Cuma, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine Nazlı'nın annesi rolünde katılacak İpek Tenolcay kimdir? İpek Tenolcay kaç yaşında, nereli? İpek Tenolcay hangi dizilerde oynadı?

KIRMIZI ODA NAZLI'NIN ANNESİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Nazlı'nın annesini 'İpek Tenolcay ' canlandırmaktadır.

İPEK TENOLCAY KİMDİR?

İpek Tenolcay (d. 12 Temmuz 1970, İstanbul), Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu.

Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 1996 yılında Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol aldı. Tenolcay, ayrıca sunuculuk da yaptı. Örümcek dizisindeki baş rolü, onun büyük kitlelerce tanınmasını sağladı. İyi derecede İngilizce bilen oyuncu, bir çocuk annesidir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kırmızı Oda - 2021

Maria ile Mustafa - 2020

Erkenci Kuş - 2019

Yaşamayanlar - 2018

Seviyor Sevmiyor - 2016

Bana Baba Dedi - 2015

Bana Adını Sor - 2015

Gönül Hırsızı - 2013

Esir Sultan - 2012

Yamak Ahmet - 2012

Umutsuz Ev Kadınları - 2012

Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012

Cam Kırıkları - 2009

Yaban Gülü - 2008

Ayrılık - 2007

Yalan Dünya - 2007

Ankara Cinayeti - 2006

Sev Kardeşim - 2006

Kayıt Dışı - 2005

Üç Kadın - 2005

Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2005

Çocuklar Duymasın - 2003

Kumsaldaki İzler - 2002

Abdülhamit Düşerken - 2002

Yeşil Işık - 2001

Baykuşların Saltanatı - 2000

Örümcek - 1998

Hemşerim - 1997

Şehnaz Tango - 1996

ÖDÜLLERİ

- Beyaz İnci TV Ödülleri, 2005, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kurtlar Vadisi

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