Kırmızı Oda Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği bir psikolojik drama dizisi Kırmızı Oda Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

KIRMIZI ODA HÜSEYİN KİMDİR? BARAN CAN ERASLAN KİMDİR?

Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan Baran Can Eraslan kimdir? Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Hüseyin karakteri ile dikkat çeken isim Eraslan, 18 Haziran 1990, İzmir doğumlu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Yılanların Öcü dizisiyle başladı. Oyunculuk performansı ile dikkat çeken isim art arda bir sürü oyunda rol aldı.

BARAN CAN ERASLAN DİZİLERİ

Kırmızı Oda (TV Dizisi 2020)

Dengi Dengine (TV Dizisi 2019)

Günlerin Ardından (Kısa Film 2019)

Gülizar (Fuat, TV Dizisi 2018)

Hayat Şarkısı (Arda, TV Dizisi 2016)

Yılanların Öcü (Ahmet, TV Dizisi 2014)