Kırmızı Oda Gümüş kim? Kırmızı Oda Gümüş gerçek adı ne? Zeynep Eronat kimdir?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda Gümüş kim? Kırmızı Oda Gümüş gerçek adı ne? Zeynep Eronat kimdir? Kırmızı Oda Zeynep Eronat kaç yaşında, nereli?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda Gümüş kim? Kırmızı Oda Gümüş gerçek adı ne? Zeynep Eronat kimdir? Kırmızı Oda Zeynep Eronat kaç yaşında, nereli?

KIRMIZI ODA GÜMÜŞ KİM?

Cuma günleri yayınlanan Kırmızı Oda dizisine bu hafta dahil olan Gümüş karakterini usta oyuncu Zeynep Eronat canlandırmakta. Zeynep Eronat kimdir?

ZEYNEP ERONAT KİMDİR?

Zeynep Eronat (d. 9 Temmuz 1963, İstanbul), Türk oyuncudur.

1963 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının mesleği dolayısıyla çocukluk yılları Türkiye'nin çeşitli illerinde geçti. 13 yaşından itibaren Ankara'da yaşamaya başladı. Annesinin teşvikiyle 1981'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Tiyatro bölümünü kazandı ve 1985 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.[1] Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi oyunculardan eğitim aldı. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı. 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin edildi. Sinemada Asmalı Konak, Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Her şey, Sen Ne Dilersen gibi yapımlarda rol aldı.

2006-2007 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olup İstanbul'da yaşamaya başladı. Zeynep Eronat, Parmaklıklar Ardında dizisindeki koğuş ağası Ziynet Kara karakteriyle büyük beğeni toplamış ve oyunculuk kariyerinin zirvesine ulaşmıştır. Dizide, iyi-kötü olma arasında gelgitler yaşayan, ruh hâli değişken, anaç, otoriter, dişli, kimi zaman duygusal, kimi zaman nüktedan karaktere sahip bir mahkûm olan Ziynet Kara'yı; torununu kendi sevgilisiyle yakaladığı için onu baltayla doğrayan bir genelev patroniçesini, canlandırmıştır. Canlandırdığı karakter kötü ve acımasız olmasına rağmen seyirci tarafından çok sevilmiş ve ilgi görmüştür.

Zeynep Eronat, O Hayat Benim isimli dizide Mücella karakterini canlandırmaktadır.