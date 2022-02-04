Kırmızı Oda Dara'nın küçüklüğü kim? Dara'nın çocukluğunu kim oynuyor? Yılmaz Mert Şişman kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Kırmızı Oda Dara'nın küçüklüğü kim? Dara'nın çocukluğunu kim oynuyor? Yılmaz Mert Şişman kaç yaşında, nereli?

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Kırmızı Oda Dara'nın küçüklüğü kim? Dara'nın çocukluğunu kim oynuyor? Yılmaz Mert Şişman kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda'ya sürpriz yeni konuk takıldı. Ön izlemede gördüğümüz Dara'nın küçüklüğü hakkında Kırmızı Oda Dara'nın küçüklüğü kimdir? Kırmızı Oda Yılmaz Mert Şişman kimdir? Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yılmaz Mert Şişman kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda önizleme izle! Dara'nın çocukluğunu kim oynuyor? Yılmaz Mert Şişman kaç yaşında, nereli?

Kırmızı Oda Dara'nın küçüklüğü kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Büyümüş halini şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz'un çocukluk halini oynayan kim? Yılmaz Mert Şişman kimdir?

KIRMIZI ODA DARA KİM?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Dara karakterinin çocukluğunu Yılmaz Mert Şişman canlandırmaktadır.

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