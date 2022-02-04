Kırmızı Oda Dara'nın küçüklüğü kim? Dara'nın çocukluğunu kim oynuyor? Yılmaz Mert Şişman kaç yaşında, nereli?

Kırmızı Oda Dara'nın küçüklüğü kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Büyümüş halini şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz'un çocukluk halini oynayan kim? Yılmaz Mert Şişman kimdir?

KIRMIZI ODA DARA KİM?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Dara karakterinin çocukluğunu Yılmaz Mert Şişman canlandırmaktadır.

Haberler.com - Gündem