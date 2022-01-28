Kırmızı Oda Dara'nın annesi kim? Derya Alabora kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Dara'nın annesi gerçek adı nedir?

Kırmızı Oda Dara'nın annesi kim sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Kırmızı Oda dizisi, oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. Kırmızı Oda Dara'nın annesi kim? Derya Alabora kimdir?

KIRMIZI ODA DARA'NIN ANNESİ KİM?

Kırmızı Oda dizisinde Dara'nın annesi rolünde Derya Alabora'yı görmekteyiz.

DERYA ALABORA KİMDİR?

Derya Harupçu ya da bilinen adıyla Derya Alabora (19 Ağustos 1959[2], İstanbul), Türk oyuncudur. Özellikle Masumiyet filmi, farklı tiyatro gruplarıyla yaptığı tiyatro çalışmaları ve Şaşıfelek Çıkmazı dizisiyle tanınır. Opera sanatçısı Nazım Harupçu ile ilkokul öğretmeni Türkan Harupçu'nun tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. "Alabora" soyadını "ikinci annem" diye adlandırdığı teyzesinin soyadından almıştır.

DERYA ALABORA DİZİ VE FİLMLERİ

Bir Kırık Bebek (Yön. Nisan Akman, 1987) - Aysel (Derya Yücel adıyla.)

Dönersen Islık Çal (Yön. Orhan Oğuz, 1993)

İz (Yön. Yeşim Ustaoğlu, 1994)

Yengeç Sepeti (Yön. Yavuz Özkan, 1995)

80. Adım (Yön. Tomris Giritlioğlu, 1996) - Aslı

Şaşıfelek Çıkmazı (Yön. Mahinur Ergun 1996-1998, Çağan Irmak 2001) (TV) - Aysel

Masumiyet (Yön. Zeki Demirkubuz, 1997) - Uğur

Bana Old and Wise'ı Çal (Yön. Çağan Irmak, 1998) - Eda

Salkım Hanımın Taneleri (Yön. Tomris Giritlioğlu, 1999) - Nimet

Renkli Dünyalar (Yön. Ünal Küpeli, 1999) (TV)

Aşk Meydan Savaşı (Yön. Ömür Atay 2002, Yalçın Yelence 2003) (TV) - Mine

Simbiyotik (Yön. Harun Özakıncı, 2004) (Gösterime girmedi.)

Aşk Her Yaşta (Yön. Raşit Çelikezer, 2005) (TV) - Canan

Adem'in Trenleri (Yön. Barış Pirhasan, 2007) - Şükran

Pandora'nın Kutusu (Yön. Yeşim Ustaoğlu, 2008) - Nesrin

Es-Es (2009) - Selmin

Karanlıktakiler (2009) - Umay

Ezber (Kısa Film) - (Yön. Tolga Öztorun, 2009)

Ayrılık (film) - 2010

Küçük Hanımefendi (2011-2012) - Fehime

Çıplak Gerçek (2012) - Hazal'ın Annesi

A Most Wanted Man (İnsan Avı) - (Yön. Anton Corbijn, 2014) - Leyla Oktay

Deliha (2014) - Aysel

İstanbul Sokakları (2016)

Deliha 2 (2018) (Aysel)

İyi Günde Kötü Günde (2020) - Meral

Acans (2021) - Nilgün

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