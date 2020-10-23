Kırmızı Oda bu haftaki oyuncular kimler? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

Cuma akşamları TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi yeni oyuncularla yeni bölümü yayınlanacak. Peki, Kırmızı Oda bu haftaki oyuncular kimler? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

Kırmızı Oda 7. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Birbirinden başarılı oyuncularla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Kırmızı Oda bu haftaki oyuncular kimler? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

KIRMZI ODA BU HAFTAKİ OYUNCULAR KİMLER?

Her hafta birbirinden farklı konulara yer veren Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Celil Nalçakan izleyici karşısına çıkacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meliha (Evrim Alasya) dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet'le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman'ın acı dolu geçmişine yolculuk yapıyor. Korkularını yenmeye başlayan Alya (Melisa Sözen),bu kez Doktor Hanım'a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.