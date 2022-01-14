Kırmızı Oda bitti mi? Bu akşam Kırmızı Oda neden yok, final mi yaptı? 14 Ocak Kırmızı Oda bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
TV8 yayın akışında Kırmızı Oda dizisini görmeyen izleyiciler, Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kırmızı Oda bitti mi, final mi yaptı? 14 Ocak Kırmızı Oda bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? merak etti. Peki, Kırmızı Oda bu akşam neden yok? Kırmızı Oda ara mı verdi? Kırmızı Oda final mi yapıyor, dizi bitecek mi? Kırmızı Oda yeni bölüm hangi gün? Kırmızı Oda ne zaman başlayacak, neden yok?
Bu akşam Kırmızı Oda neden yok? Kırmızı Oda bitti mi, final mi yaptı? 14 Ocak Kırmızı Oda bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda var mı? Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kırmızı Oda bitti mi, final mi yaptı? 14 Ocak Kırmızı Oda bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
Dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Kırmızı Oda 1 hafta yılbaşı arası verdiği için dizi bugün yayınlanmayacaktır. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek. Bugün TV8'de Masterchef yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 - MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.
Ana karakterler
Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.
Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.
Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.
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