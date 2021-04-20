Kırmızı Oda 34. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 33. bölüm full izle!

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 33. Bölümünde; Nihal (Esra Ronabar), Zafer (Yiğit Özşener) ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer'in ummadığı anda kendisine evlenme teklif ettiğini Doktor Hanım'a anlatırken, Zafer ise başka bir kadına aşıkken babası yüzünden ondan vazgeçip, Nihal'le evlendiğini itiraf etmesi Doktor Hanım'ı hayli şaşırtır.

KIRMIZI ODA 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!