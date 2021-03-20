Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 29. bölüm full tek parça izle!

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda konusu? Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 29. bölüm full tek parça izle!

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KIRMIZI ODA 29. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanımla paylaşır.

KIRMIZI ODA 29. BÖLÜM FULL İZLE

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜM FRAGMANI

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda 29. bölümü ile 19 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. Merakla beklenen 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.