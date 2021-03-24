Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve 30. bölümü ile ekrana gelecek Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya iki ünlü oyuncu dahil oldu. Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı! Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda canlı izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanımla paylaşır.

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE