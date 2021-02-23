Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı izle! TV8 kırmızı Oda 25. bölüm full izle!

Her Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı izle! TV8 kırmızı Oda 25. bölüm full izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 25. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım'a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar'ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!