Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 22. bölüm izle full izle!

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KIRMIZI ODA 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında bu akşam 4. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 4. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 23. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

KIRMIZI ODA 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda dizisinin her bölümü yeni hikayeler ve izleyenleri ekranları başına kilitleyen senaryosuyla dikkat çekiyor. Dizininin dramatik hikayelerine sahip karakterlerinden doktor Ayşe ve Boncuk diziden ayrıldı.

Doktor Ayşe bir kaç bölüm önce doktor hanıma bildirdiği gibi istifa etti ve klinikten ayrıldı. Ayşe'nin Deniz Hocaya duyduğu platonik aşk, ve Deniz hocanın Piraye Hoca ile ilişkisi onun orada daha fazla kalmasını mümkün kılmıyordu.

Boncuk ise doktor hanımın verdiği ilaçları düzenli olarak kullanmadığı için sanrılar görmeye devam etti. Tedavinin meyvesini almaya başlayan ve artık dedeleri görmeyen Boncuk, ilaçları kullanmayı bıraktığından dedeleri yeniden görmeye başladı. Kendi hayalinde canlandırdığı sevgilisi Can'a koşan Boncuk aslında ölüme koştuğunun farkında değildi. Boncuk'a kamyon çarptı ve boncuk öldü.

Kırmızı Oda dizisine mafya babası karakteriyle Delikanlı Sadi eklendi. Delikanlı Sadi, onca kavga ve çatışmaya girmesine rağmen hiç bir şeyden korkmadığını iddia etse de aslında ölümden korkuyor ve ciddi bir panik atak hastası.