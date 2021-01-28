Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?
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Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

28.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:30
Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizi bölümünden itibaren hem oyuncuların performansı hem de dikkat çekici konusu ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Peki Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çıktığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda dizisi cuma günlerinin vazgeçilmez yapımı haline geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizi bölümünden itibaren hem oyuncuların performansı hem de dikkat çekici konusu ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Peki Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım'ın verdiği ilaçları içmediği için sanrıları artar. Durumu gittikçe kritikleşen Boncuk'un artık tedavisine hastanede devam etmesi kararlaştırılır. Yavuz'un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım'ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye'nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olay örgüsü Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından oluşturulan, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlandiği OGM Pictures imzasıyla her Cuma akşamı unutulmayacak sahneleriyle TV8 ekranına taşınan Kırmızı Oda Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanları yayınlanmıştır. Olay örgüsü Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından oluşturulan, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlandiği OGM Pictures imzasıyla her Cuma akşamı unutulmayacak sahneleriyle TV8 ekranına taşınan Kırmızı Oda 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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