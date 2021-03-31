Kırmızı Kamyon Yonca kimdir? Kırmızı Kamyon Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında nereli?
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Kırmızı Kamyon Yonca kimdir? Kırmızı Kamyon Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında nereli?

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Kırmızı Kamyon Yonca kimdir? Kırmızı Kamyon Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da izleyicilerin ilgi odağı olan Nilay Deniz hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Nilay Deniz kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Nilay Deniz kimdir? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Nilay Deniz hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kırmızı kamyon Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir? İşte, detaylar…

KIRMIZI KAMYON YONCA KİMDİR?

İşini hep ön planda tutan Yonca, adli psikolog olarak Yonca ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Bu davaya atanması genç kadının hayatını tamamen değiştirecektir.

KIRMIZI KAMYON NİLAY DENİZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Mayıs 1993

Kaç yaşında: 27 yaşında

Nereli:Aydın

Nilay Deniz 1993 yılında Aydın'da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı.

Aşk Yeniden dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan genç oyuncu; Bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karekterini canlandırdı. Son olarak 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karekterini canlandırmıştır.

Görsel:@aydeniznil

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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