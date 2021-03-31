Kırmızı Kamyon İlker kimdir? Kırmızı Kamyon Burak Berkay Akgül kimdir? Burak Berkay Akgül kaç yaşında nereli?
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Kırmızı Kamyon İlker kimdir? Kırmızı Kamyon Burak Berkay Akgül kimdir? Burak Berkay Akgül kaç yaşında nereli?

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Kırmızı Kamyon İlker kimdir? Kırmızı Kamyon Burak Berkay Akgül kimdir? Burak Berkay Akgül kaç yaşında nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da izleyicilerin ilgi odağı olan Burak Berkay Akgül hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Burak Berkay Akgül kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Burak Berkay Akgül kimdir? Kırmızı Kamyon İlker kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Burak Berkay Akgül hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kırmızı kamyon Burak Berkay Akgül kimdir? Burak Berkay Akgül kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon İlker kimdir? İşte, detaylar…

KIRMIZI KAMYON İLKER KİMDİR?

Ekibin genç üyelerinden olan İlker, babasını henüz beş yaşındayken trafik kazasında kaybedince annesiyle beraber en büyük desteği Tolga ve Ayşe'den görür. Bu yüzden İlker'in Tolga'ya olan sevgisi bambaşkadır. İlker'in en büyük hayali Tolga'nın kızı Menekşe ile mutlu bir yuva kurmaktır ancak Tolga'dan çekindikleri için ikili aşklarını şimdilik gizlice yaşar.

KIRMIZI KAMYON BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

1997 yılında İstanbul doğan Burak Berkay Akgül, reklam ve dizi film oyuncusudur. Boyu 180 cm olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur. Aynı zamanda Akademi 35,5 Sanat Evi Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi almıştır.

Görsel:@burakberkayakgul

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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