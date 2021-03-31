Kırmızı Kamyon 1. bölüm canlı izle! Kırmızı Kamyon SHOW TV canlı izle! Kırmızı Kamyon son bölümde neler oldu? Kırmızı Kamyon full HD canlı izle!

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KIRMIZI KAMYON YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkiye'de ilk defa hayata geçecek ve itfaiyecilerin hayatlarını konu alan "Kırmızı Kamyon" dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

İtfaiyecilerin hayatları, aşkları, mutlulukları, kırgınlıkları ve birbirleri arasındaki müthiş bağı konu alan dizide, aksiyon sahneleri de gerçek hikayelere dayandırılarak hazırlanıyor.

Kerem Çatay ve Suavi Doğan'ın ortaklığında kurulan 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu seçimleri devam ediyor.

Senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın yazdığı, idari yapımcılığını Tolga Değirmenci'nin yaptığı ve yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu 10. Ev yapımcılığındaki yeni dizi 'Kırmızı Kamyon'; televizyon izleyicisinin bugüne kadar hiç görmediği itfaiye dünyasının kapılarını aralıyor ve kalplere dokunabilmek için gün sayıyor.

Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan ve Deniz Hamzaoğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosuna son olarak iki usta oyuncu; Ogün Kaptanoğlu ve Timur Ölkebaş da dahil oldu.

Çok yakında çekimlerine başlanacak dizi dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle seyirciye yeni bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

KIRMIZI KAMYON CANLI İZLE (20.00)

KIRMIZI KAMYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

