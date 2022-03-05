Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede (2) - Haberler

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Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı, Muhammet Bayram - Güncel
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Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede (2)

TUTUKLANDITrafikte kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk, savcılık sorgusu ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Trafikte kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk, savcılık sorgusu ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öztürk, 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Muhammet Bayram - Güncel

Özgür Öztürk, Sulh, Güncel, Haberler

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