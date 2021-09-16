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Kırmızı ışıkta geçenler drone takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırmızı ışıkta geçenler drone takıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri denetim kameralarının olmadığı noktalarda drone ile yaptıkları kırmızı ışık uygulamasında, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri denetim kameralarının olmadığı noktalarda drone ile yaptıkları kırmızı ışık uygulamasında, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları (İHA) Şube Müdürlüğü ekiplerince Hal Kavşağı mevkisinde kırmızı ışık denetimi yapıldı. Denetim kameralarının olmadığı bölgede polis ekipleri tarafından drone ile havadan yapılan denetimlerde kamera kontrolünün olmadığı alanlarda kırmızı ışık ihlali yapan araçlar tespit edildi. Işık ihlali yaptıkları belirlenen araçlar 200 metre ileride yapılan çevirmede durdurularak sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı.

Yapılan kontrollerde 21 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yapmasından dolayı toplamda 6 bin 594 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

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