Kırlıoğlu ve Alimoğlu Rektör Karakaş'ı Makamında Ziyaret Etti - Haberler
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Kırlıoğlu ve Alimoğlu Rektör Karakaş'ı Makamında Ziyaret Etti

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Kırlıoğlu ve Alimoğlu Rektör Karakaş'ı Makamında Ziyaret Etti

İş insanları Süleyman Kırlıoğlu ve İbrahim Alimoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

İş insanları Süleyman Kırlıoğlu ve İbrahim Alimoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Karakaş, nazik ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teşekkür etti.

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