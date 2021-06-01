Dünyayı tehdit eden bir sorun daha: Işık kirliliği

Gecelerin yeterince karanlık olmadığını düşündünüz mü hiç? Ya da yaşadığımız gecelerin gündüzden farkı olmadığını? Şimdi düşünüyor ve cevabını merak ediyorsanız biz cevaplayalım; bunun nedeni ışık kirliliği.

İnsanoğlu olarak yaşadığımız gezegeni yaşanmaz hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Üstelik varlığımızı tehdit eden onca sorun gün gibi gözümüzün üstündeyken yeni sorunlar yaratma konusunda da oldukça başarılıyız.

Haberler.com olarak dünyamızı ve başımızı derde sokacak bir sorunu daha masaya yatırdık. Kimsenin pek farkında olmadığı hatta üzerinde çok düşünmediği bu sorun aslında dünyamızı ve varlığımızı tahmin ettiğinizden çok daha fazla tehlikeye atıyor. Karanlığımızı dahi nasıl kirlettiğimizi duyunca hem şaşıracak hem de gündüzden farkı olmayan gecelerimizin kıymetini biraz daha anlayacaksınız.

IŞIK KİRLİLİĞİ NEDİR?

Gezegenimizi her geçen gün biraz daha tehdit eden ışık kirliliği nedir? Nasıl meydana gelir? İnsanları ve hayvanları nasıl etkiliyor? İşte tüm bu soruların cevaplarını Haberler.Com'un sizler için hazırladığı Youtube sayfasındaki videosunda bulabilirsiniz.