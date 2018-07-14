Kırkpınar Sevdalıları Geceyi Selimiye Camii Avlusunda Geçirdi

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen güreşseverler, geceyi Selimiye Camii'nin avlusunda ve etrafında bulunan yeşil alanda geçiriyor.

Güreş sevdalıları, yağlı güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri yerinde izlemek için her yıl Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'nin yolunu tutuyor. Güreşseverler ekonomik imkanların yetersizliği ve konaklama tesislerinde yer kalmaması nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalıyor.

Bu yıl 657'ncisi gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşseverlerin kimi maddi imkansızlıklar kimisi de Selimiye sevdası yüzünden geceyi cami avlusunda geçiriyor. Çok sayıda güreşsever, açık havada konaklamak için Selimiye Camii'nin etrafını tercih ediyor. Selimiye Camii avlusunu ve çevresinin dolduran çok sayıda güreş tutkunu geceyi kurdukları çadırlarda ya da battaniye üstünde geçiriyor. - EDİRNE