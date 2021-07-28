Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e baba ocağında davul ve zurnalı karşılama
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Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e baba ocağında davul ve zurnalı karşılama

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e baba ocağında davul ve zurnalı karşılama
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, baba ocağından davul ve zurnayla karşılandı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, baba ocağından davul ve zurnayla karşılandı.

Korkuteli ilçesindeki Sımandır Mahallesi'ni ziyaret eden Gürbüz'e Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer İşlek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.

Gürbüz, mahalle girişinde dualarla karşılandı, kurban kesildi.

Törende yapılan konuşmaların ardından Gürbüz'e hediye verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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