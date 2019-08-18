Kırklarelispor'da transfer çalışmaları
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altayspor'dan Serkan Sözmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Sözmen'in başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Can, takımın gücüne güç katacağına inandığını belirtti.
Sözmen'in 2010-2013 yılları arasında 3 sezon Kırklarelispor forması giydiğini aktaran Can, 6 sezonun ardından tekrardan Sözmen'i takıma dahil ettiklerini kaydetti.
Can, sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Transfer döneminin 2 Eylül Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatan Can, herkesten maddi ve manevi destek beklediklerini vurguladı.