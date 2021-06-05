Kırklareli Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde yaşayan şehit pilot teğmen Samet Demir ile öğretmen Uğur Gören'in ailelerine ziyarette bulundu.

Vatan topraklarının şehit ve gazilerin azimli mücadelesi ile kazanıldığını ifade eden Bilgin, şehit aileleri ile gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Şehit aileleri ile zaman zaman bir araya gelerek sohbet ettiklerini anlatan Bilgin, ziyaretlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kırklareli Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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