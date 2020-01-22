: Kırklareli planörle ormana atılan uyuşturucunun bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor

22.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:08

Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor(2)

'KÖYÜMÜZ BULGARİSTAN'A YAKIN'

Planörle çantalar içinde uyuşturucuların atıldığı ağaçlık alanın sınırları içinde bulunduğu Dolhan köyü muhtarı Cengiz Yılmaz, uyuşturucuların Bulgaristan'dan getirilmiş olabileceğini söyledi. Yılmaz, "Koru bölgesinde dün dolaşan köylü vatandaşlarımız, bir uçaktan valizler atıldığını görmüş. Daha sonra şüphelenmişler ve jandarmayı aradık ve kısa sürede olay yerine gelen jandarma inceleme başlattı. Olay öğleden sonra olduğunu söyleyebiliriz. Köyümüz Bulgaristan'a yakın bir bölge, uyuşturucunun oradan gelme ihtimali olabilir. Savcılık havadan atılan çantalar içinde uyuşturucuya olduğunu tespit etti" dedi.

Gazetecilerin, "Daha önce köyünüzde planör uçarken gördünüz mü?" sorusu üzerine Yılmaz, "Köyümüzün üzerinden uçak geçiyor ama planör uçtuğunu hiç görmedik. Bizde şaşırdık, her zaman olan bir olay değil. Şüpheli bir araç ile 1 kişinin kaçtığını görenler var. Jandarmanın çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

'SİYAH BİR ARABAYLA KAÇMIŞ'

Köy sakinlerinden Mustafa Candan, havadan atılan uyuşturucuların yanında bir kişinin siyah bir arabaya binerek kaçtığını görenlerin olduğunu belirterek, "Dün ikindi saatlerinde taş ocakları mevkii dediğimiz yerde havadan çanta atıldığını duyduk. Bizim köyden o bölgeye odun toplamaya giden bir kişi görmüş ve jandarmaya haber vermiş. Olay yerinde 1 kişinin siyah bir arabaya binip kaçtığını görmüş. Jandarma dünden bu yana köyümüze gelerek olayı araştırıyor" dedi.

'İLK DEFA BİR PLANÖRÜN UÇTUĞUNU DUYDUK'

Köylülerden Ahmet Çetin ise, köylerinde ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "Daha önce köyümüzün üzerinde uçan bir planör görmedik, duymadık, şaşkınız. Biz olayı görmedik ama bizim köyden gören var. Havada bir uçağın çanta attığını duyduk. ve o çantaların içinde uyuşturucu olduğunu öğrendik. Jandarma bölgede çalışma başlattı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu