KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Karayolu Trafik Güvenliği Strateji ve Eylem Planı kapsamında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnece Şehit Er Tuncay Dumal İlkokulunu ziyaret ederek 130 öğrenciye maske kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yolun karşısına geçme, emniyet kemeri takma ve araca binme, inme konularında bilgiler aktardı.

Ekipler daha sonra öğrencilere broşür dağıttı.

Özel sporcular masa tenisi turnuvası yapıldı

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel sporcular masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya çok sayıda sporcu katıldı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılım sağlamaları amacıyla bu tip organizasyonların ve faaliyetlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Spor ile her şeyin aşılabileceğini ifade eden Güler, turnuvaya katılan sporculara teşekkür etti.

Turnuvada kadınlarda İlknur Bircan, Hale Cansu Öğe, Ecrin Ercan Beste Bilgin, erkeklerde Hasancan Moran, Erman Çetiner ile Mert Ballı dereceye girdi.