Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan'ın köy ve belde ziyaretleri sürüyor.

Erdoğan, İğneada beldesi ve Limanköy köyünü ziyaret etti.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık'tan belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, İğneada balıkçı barınağında balıkçılarla bir araya gelerek balıkçıların istek ve sorunlarını dinledi.

Devam eden balıkçı barınağı projesini inceleyen Erdoğan daha sonra Limanköy köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce yaptırılan içme suyu ilave şebeke hattı çalışması ile yapımına başlanacak olan kanalizasyon ve doğal arıtma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

Demirköy Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya il genel meclisi üyeleri Saffet Üresin ve Kamer Tuna ile köy muhtarı katıldı.

Toplantıda, 2022 yılında köylere sunulması planlanan hizmetlerle ilgili hazırlanan yatırım ve çalışma programı ile 2022, 2023 ve 2024 yılı bütçeleri hakkında meclise bilgi verilerek muhtarların talepleri dinlendi.

Kaymakam Erdoğan alınan kararların ilçeye ve köylere hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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