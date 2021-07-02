Kırklareli'nde yerli mısır çeşitlerinin verimliliği test edilecek

Kırklareli'nde yerli silajlık mısır çeşitleri için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

Kırklareli'nde yerli silajlık mısır çeşitleri için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Asilbeyli köyünde çiftçi Burak Aksoy'a ait tarlaya verim testi amacıyla ekilen Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen "Aga", "Hacıbey", "Samada" ve "Ada" mısırlarının gelişimlerini inceledi.

Aksoy konuşmasında, yerli mısır çeşitlerini bölgede arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İthal mısır türlerine karşı çiftçilerin yerli ve milli tohumları tercih etmesini istediklerini aktaran Aksoy, bölgenin toprak yapısı ve iklimine uygun mısır çeşidini tespit edebilmek amacıyla demonstrasyon sahası oluşturulduğunu kaydetti.

Aksoy, hasat döneminde yerli ve milli silajlık mısır çeşitlerinin tarla günü yapılarak verimlerinin test edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop