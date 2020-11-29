Kırklareli'nde resmi ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
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Kırklareli'nde resmi ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

29.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:52
Kırklareli'nde resmi ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesi ile yeni tedbirler alındığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca resmi ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün uzaktan eğitime devam edilmesi kararının alındığı ifade edilen açıklamada, bağımsız anaokulları ile özel eğitim anaokullarında ise eğitimin devam etmesi kararı alındığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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