Kırklareli'nde resmi ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesi ile yeni tedbirler alındığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca resmi ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün uzaktan eğitime devam edilmesi kararının alındığı ifade edilen açıklamada, bağımsız anaokulları ile özel eğitim anaokullarında ise eğitimin devam etmesi kararı alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran