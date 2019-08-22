Kırklareli'nde orman yangını

22.08.2019 15:42

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataköy köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına havadan bir helikopter, karadan 4 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ile orman işçileri ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA