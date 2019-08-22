Kırklareli'nde orman yangını
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ataköy köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına havadan bir helikopter, karadan 4 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ile orman işçileri ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Bölgede yaşayan vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.