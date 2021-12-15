Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi "Karlı yolları 'aşı'yolar" oldu - Haberler
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Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi "Karlı yolları 'aşı'yolar" oldu

Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kovid-19 aşı ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kovid-19 aşı ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşı ekibinden Ebru Şen ve Emel Öztekin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceledi.

Ekip, "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yolar", "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakmam" fotoğraflarını seçti.

Şen, fotoğrafların her birinin güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandıklarını söyledi.

Fotoğraflar arasında en çok "Karlı yolları 'aşı'yolar" başlıklı fotoğrafı beğendiğini ifade eden Şen, AA ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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