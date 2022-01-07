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Hırsızı fotokapan ele verdi

Hırsızı fotokapan ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde 80 bin lira değerinde bariyer bağlantı aparatlarını çalan kişi fotokapan ele verdi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde 80 bin lira değerinde bariyer bağlantı aparatlarını çalan kişi fotokapan ele verdi.

Son dönemde İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli karayolu güzergahları üzerindeki bariyerlerin kimliği belirsiz şahıslarca çalınması olaylarında artış göstermesi üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca fotokapan yerleştirildi.

Bulgaritan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Hudut Kapısı karayolu üzerinde şüpheli bir şahsın bariyerleri sökmekte olduğu görüntüsünün yansıması üzerine, olay yerine jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Kırklareli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı önleyici kolluk devriyeleri yönlendirildi. Jandarma ekiplerince M.M. (37) isimli şahsın, yanında getirdiği özel aletler ile Demircihalil köyü yakınları 2 km'lik karayoluna ait toplam 50 adet bağlantı aparatını sökerek aracına yüklerken suçüstü yakalandı.

M.M'ni üzerinde ve aracında yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği,3 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok miktarda fişek, 16 adet çeşitli ebatlarda bıçak, 2 adet jop, 1 adet kelepçe, 2 adet testere, 4 adet balta, 1 adet çekiç, 2 adet kazma, 1 adet törpü, 1 adet cam kesme aparatı, 2 adet falçata, 1 adet satır, 1 adet hassas terazi, 2 adet dürbün, 1 adet metal dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M'nin jandarmada işlemleri sürüyor.

Öte yandan karayolu güvenliği açısından hayati derecede önem taşıyan toplam 50 adet bağlantı aparatının yaklaşık değerinin 80 bin olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Hırsızı fotokapan ele verdi

Hırsızı fotokapan ele verdi

Hırsızı fotokapan ele verdi

Hırsızı fotokapan ele verdi

Hırsızı fotokapan ele verdi

Hırsızı fotokapan ele verdi

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