Kırklareli'nde kapalı pazar yerindeki esnaf denetlendi
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Kırklareli'nde kapalı pazar yerindeki esnaf denetlendi

Kırklareli'nde kapalı pazar yerindeki esnaf denetlendi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kapalı pazar yerindeki esnaf denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kapalı pazar yerindeki esnaf denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, pazarın genel durumu, alışveriş hareketliliği ile sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

Ekipler denetimlerde Kovid-19 tedbirleri konusunda da esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Aksoy, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin her alanda devam ettiğini söyledi.

Vatandaşın sağlığı için denetimlere önem verdiklerini belirten Aksoy, görülen olumsuzluklarla ilgili gerek yasal gerekse idari çalışma yapıldığını kaydetti.

Kırklareli'nde kapalı pazar yerindeki esnaf denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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