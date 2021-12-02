Kırklareli'nde kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Kırklareli'nde kaçak tütün ele geçirildi

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kaçak tütün ele geçirildi

Babaeski ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Babaeski ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpullu beldesinde F.Y. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 50 bin bandrolsüz boş makaron, 8 bin 200 el yapımı makarona doldurulmuş içime hazır kaçak tütün, 10 sigara sarma makinası ile 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen F.Y, hakkında Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası'nın Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatıldı.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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