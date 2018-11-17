Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkla Mücadele

Kırklareli'nde, kaçak avcılarla mücadele eden ekipler, ağla yakalandığı belirlenen saka kuşlarını doğaya bıraktı.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş nesillerinin devamı için kaçak ve yasa dışı avlanmayla mücadelenin önemli olduğunu söyledi.



Yapılan ihbarları değerlendirdiklerini belirten Deniz, yaptıkları operasyonda, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ağ kullanarak yakalanan 16 saka kuşunun ele geçirildiğini ifade etti.



Deniz, kuşların doğaya bırakıldığını kaydetti.