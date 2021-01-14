KIRKLARELİ - Emlakçı bürosunda kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Kırklareli'nde emlakçı bürosunda kumar oynayan 10 kişi suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri Karakaş Mahallesi Noter Sokak'ta bir işletmede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerini fark eden şüpheliler işletmenin kapısını kilitleyerek, ekiplerin içeriye girmesine müsaade etmedi.

Daha sonra içeriye giren ekipler işletmede kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada, oyun kağıtlarını çöp kutusunda buldu.

Olayla ilgili işletme sahibi Emre O. ile toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı