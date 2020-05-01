Kırklareli'nde "Ekonomik İstikrar Paketi" toplantısı yapıldı

Kırklareli Valiliğince, "Ekonomik İstikrar Paketi" toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliğince, "Ekonomik İstikrar Paketi" toplantısı gerçekleştirildi.

Telekonferans yöntemiyle Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, PTT Başmüdürü Ali Sevinç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile kaymakamlar katıldı.

Vali Bilgin, sosyal destek ödemeleri ve sosyal yardımların görüşüldüğü toplantıda, ödemelerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağladıklarını söyledi.

Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde gerçekleştirilen ödemelerin bu ay da devam edeceğini aktaran Bilgin, "Mayıs ayı ödemeleri 2 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Daha önceki aylarda olduğu gibi mayıs ayında da sosyal destek ödemeleri Valiliğimiz koordinasyonunda başta bekçiler olmak üzere kolluk görevlileri ve PTT personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilecektir." dedi.

Kaynak: AA