Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 10 kişiye ceza uygulandı.

Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 10 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı. Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.

Kaçak içki ele geçirildi

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyon 27 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Y.İ'nin otomobili ile Ahmetbey beldesine kaçak içki getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Y.İ'nin plakası açıklanmayan otomobilini nelde girişinde durdurdu. Yapılan aramalarda otomobilde 37 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA