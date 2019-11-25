Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

25.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:10

Kırklareli'nde Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan'ın çelenk bırakmasıyla başlayan törenler Kültür Merkezi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin özveri ve hoşgörü gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Bilgin, dünyanın değişiminde de öğretmenlerin çok etkin rol üstlendiklerini belirtti.

Bilgin, eğitim öğretim camiasında yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyona yakın da öğretmenin görev yaptığını aktardı.

Törende, Milli Eğitim Müdür Vekili Kalkan, aday öğretmenler adına Yeliz Okay, emekli öğretmenler adına Hayati Çapa da birer konuşma yaptı.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA