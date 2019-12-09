Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:25

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şen, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Şen, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin Edirne'de çektiği "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Şen, böyle güzel çalışmaların Türkiye'nin zenginliklerini tanıttığını söyledi.

Seçkide birbirinden değerli fotoğrafların bulunduğunu belirten Şen, "Oyumu kullanırken çok zorlandım. Her fotoğrafın kendine özgü bir değeri ve hikayesi var. Haber, yaşam ve spor alanında 3 görsele oyumu kullandım. Hangi fotoğraf yılın fotoğrafı seçilecek çok merak ediyorum. Anadolu Ajansı yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA