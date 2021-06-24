KIRKLARELİ - Enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi
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KIRKLARELİ - Enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde, enerji üretim fabrikasında su buharı kazanı borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde, enerji üretim fabrikasında su buharı kazanı borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrikada patlama sesi duyan personel, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.

AFAD ekibi ve UMKE görevlileri, çevreye kimyasal yayılma ihtimali nedeniyle fabrikaya özel kıyafetlerle girdi.

Ekipler tarafından çıkarılan yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaralı Hüseyin Karabulut, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere, yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra daha donanımlı bir hastaneye sevkinin gerektiğini söyledi.

KIRKLARELİ - Enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi
KIRKLARELİ - Enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi
KIRKLARELİ - Enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi
KIRKLARELİ - Enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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