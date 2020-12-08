Kırklareli'de kısıtlamada kaçak avlanan 14 kişiye 50 bin 390 TL ceza
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Kırklareli'de kısıtlamada kaçak avlanan 14 kişiye 50 bin 390 TL ceza

08.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:21
Kırklareli'de kısıtlamada kaçak avlanan 14 kişiye 50 bin 390 TL ceza

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ köyünde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, kaçak avlanan 14 kişiye, toplam 50 bin 390 TL ceza uygulandı.

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ köyünde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, kaçak avlanan 14 kişiye, toplam 50 bin 390 TL ceza uygulandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerine bir grubun kaçak avcılık yaptığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Aktağ mevkiindeki ormanlık alanda geldi. Burada tüfekleri ile kaçak avcılık yaptığı tespit edilen M.G., S.G., Y.A, Z.A. ve A.T. yakalandı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce silahlı olan 3 kişeye izinsiz avcılıktan 628'er TL olmak üzere toplam 1884 TL, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'er TL olmak üzere 15 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı.Öte yandan yine Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ köyünde kaçak kara avcılığı yaptığı tespit edilen A.M., M.U., M.A., Ç.Ö., M.K., C.D., B.K., M.Ö. ve S.A.'ya izinsiz avcılıktan 4 bin 406 TL, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için de kişi başı 3 bin 150'er TL olmak üzere 28 bin 350 TL ceza kesildi. Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayarak kaçak avlanan 14 kişiye toplam 50 bin 390 TL ceza uyguladı.


- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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