Kırklareli'de 1 köy karantinaya alındı
14.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:03
KIRKLARELİ'nin koronavirüs vakaları görülen Düzorman köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.
KIRKLARELİ'nin koronavirüs vakaları görülen Düzorman köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının görüldüğü merkeze bağlı Düzorman köyünün 14-28 Aralık tarihleri arasında karantina altına alınmasına karar verdi. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, karantina kurallarına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.Jandarma ekipleri, karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN