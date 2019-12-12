Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:42
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kesimoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Kesimoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Kesimoğlu, seçkide çok güzel ve birbirinden değerli fotoğrafların olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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