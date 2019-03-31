Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Oy Kullandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yaşayan, Süryani cemaatine mensup Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, oyunu Altınoluk İlkokulu'ndaki 1030 numaralı sandıkta eşiyle birlikte kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandıktan sonra açıklama yapan başpapaz Gabriel Akyüz, "İyi ki seçim ve demokrasi var. Bizler de herkes gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu için çok mutluyuz. Ülkemize, bölgemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyoruz. İyi bir seçim olacağını temenni ediyoruz. İnşallah Orta Doğu'daki ülkeler de Türkiye'yi örnek alarak, bu kargaşadan kurtulur" dedi.

Midyat ilçesinde de Yezidi Cemil Akgül, yerel seçim için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Öte yandan Mardin'de engelli ve yatalak hastalar, ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşındı. İl Sağlık Müdürlü Dr. Saffet Yavuz, engelliler ile yatalak hastaların oy kullanabilmeleri için özel ekip oluşturduklarını söyledi. - Mardin

Kaynak: DHA